Люстрированные прокуроры работают в офисе генпрокурора и ГБР. Фото: Сергей Нуженко

https://racurs.ua/n157647-lustrirovannye-prokurory-rabotaut-v-ofise-genprokurora-i-gbr-rassledovanie.html

Ракурс

Уволенные в 2019 году прокуроры Генеральной прокуратуры, потерявшие свои должности после аттестации, продолжают работать в правоохранительных органах.

Например, прокурор Максим Сотченко в декабре 2018 года находился в электричке и распивал алкоголь с неизвестным лицом. Внезапно Сотченко потерял сознание, очнулся уже на киевском пригородном вокзале и обнаружил, что у него нет служебного удостоверения и охотничьего ружья. Однако в 2019 году с другим ружьем Сотченко на охоте попал в скандал — увидел горлиц на высоковольтных линиях электропередач за Кагарлыком на Киевщине и попросился перейти через дворы местных жителей, чтобы подстрелить птиц. Жители вызвали правоохранителей. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

После аттестации Офис генпрокурора лишился Сотченко, но в конце августа 2020 года он начал работать на Ирину Венедиктову, заместителем начальника отдела Департамента надзора за Национальной полицией.

Прокурора Оксану Стретович комиссия уволила за безосновательный пересмотр сведений в Едином реестре досудебных расследований. Оказалось, что она передавала служебную информацию посторонним лицам, но сама она это опровергала. Стретович уволили после собеседования, но в сентябре 2020 года она вернулась в Офис генпрокурора и работает главным специалистом по информационному обеспечению.

Прокурор Ярослав Бородий имел ряд проколов — получил подарок от неустановленных лиц на 359 тыс. грн наличными, не вернул изъятое во время расследования имущество, а в июне 2012 года насмерть сбил пешехода. Сейчас экс-прокурор работает следователем в Государственном бюро расследований и расследует дела Майдана.

Еще один такой прокурор — это Артем Яблонский. Комиссия установила, что в свое время он преследовал участников Революции достоинства, но сейчас руководит управлением дел Майдана.

У прокурора Олега Трачука кадровая комиссия установила, что у него почему-то был целый «рулон» доверенностей на автомобиле, а один из таких автомобилей оказался под арестом. Трачук, который был за рулем этого Toyota Land Cruiser 200 объяснил, что взял авто у знакомого и не знал об аресте. Тогда Трачука также уволили, но он прошел конкурс и стал заместителем директора Управления ГБР во Львове.

Возглавляет Львовское территориальное управление еще один отсеянный прокурор — Руслан Ляшко, который потерял должность за «нарушение моральных норм вне службы» и недостоверное декларирование имущества.

Прокурора Александра Кондратюка люстрировали за пьяное ДТП, так как он сбил двух детей. Аттестационную комиссию Кондратюк убеждал, что был трезвым, а в документах дела — ошибка. Ему в комиссии не поверили и уволили, но он возобновился в Офисе генпрокурора через суд в конце 2020 года.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказалась в центре нового скандала. Журналисты выяснили, что ее муж, топ-чиновник МВД, получил 750 тыс. грн, но уже через 10 дней восстановился в должности.