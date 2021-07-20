Заместителю Венедиктовой из «департамента войны» шьют криминал — адвокаты

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Ракурс

Гюндуз Мамедов, заместитель генерального прокурора Украины, находится под следствием — Государственное бюро расследований 7 июля открыло производство о возможном совершении им уголовного преступления.

Мамедова, по данным СМИ, уже лишили доступа к государственной тайне, а также отстранили от руководства Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом 20 июля сообщила адвокатская фирма «Миллер», которая защищает его интересы.

По неофициальной информации, отстранение Мамедова связано с тем, что он возглавляет от Украины следственную группу Joint Investigation Team, которая ведет дело об атаке армии РФ на малайзийский лайнер в небе над Донбассом.

Правозащитники отмечают, что генпрокурор Ирина Венедиктова сначала передала департамент Мамедова Максиму Якубовскому, а на следующий день забрала его под свое руководство.