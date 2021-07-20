Заступнику Венедіктової з “департаменту війни” шиють кримінал - адвокати

https://racurs.ua/ua/n157648-zastupnyku-venediktovoyi-z-departamentu-viyny-shyut-kryminal-advokaty.html

Ракурс

Гюндуз Мамедов, заступник генерального прокурора, перебуває під слідством — Державне бюро розслідувань 7 липня відкрило провадження про можливе вчинення ним кримінального правопорушення.

Мамедова, за даними ЗМІ, вже позбавили доступу до державної таємниці, а також відсторонили від керівництва Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Про це 20 липня повідомила адвокатська фірма «Міллер», яка захищає його інтереси.

За неофіційною інформацією, усунення Мамедова пов’язане з тим, що він очолює від України слідчу групу Joint Investigation Team щодо збиття армією РФ малайзійського лайнера у небі над Донбасом.

Правозахисники зауважують, що генпрокурор Ірина Венедіктова спершу передала департамент Мамедова Максиму Якубовському, а наступного дня забрала його під своє керівництво.