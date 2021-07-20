Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Заступнику Венедіктової з “департаменту війни” шиють кримінал - адвокати

Заступнику Венедіктової з «департаменту війни» шиють кримінал — адвокати

20 лип 2021, 12:06
999

Гюндуз Мамедов, заступник генерального прокурора, перебуває під слідством — Державне бюро розслідувань 7 липня відкрило провадження про можливе вчинення ним кримінального правопорушення.

Мамедова, за даними ЗМІ, вже позбавили доступу до державної таємниці, а також відсторонили від керівництва Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Про це 20 липня повідомила адвокатська фірма «Міллер», яка захищає його інтереси.

За неофіційною інформацією, усунення Мамедова пов’язане з тим, що він очолює від України слідчу групу Joint Investigation Team щодо збиття армією РФ малайзійського лайнера у небі над Донбасом.

Правозахисники зауважують, що генпрокурор Ірина Венедіктова спершу передала департамент Мамедова Максиму Якубовському, а наступного дня забрала його під своє керівництво.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів