Курс біткоїна знову впав, фото:

https://racurs.ua/ua/n157645-bitkoyin-vpav-do-misyachnogo-minimumu-infografika.html

Ракурс

Курс біткоїну — найвідомішої криптовалюти — впав нижче 30 тис. дол. США за монету. Таким чином, станом на сьогодні. 20 липня, курс біткоїна становить 29,85 тис. дол. США за монету.

Цей показник є місячним мінімумом — востаннє нижче 30 тис. дол. США курс біткоїна опускався 22 червня, на тлі новин про посилення обмежень для криптовалют у Китаї. Про це свідчать дані сервісу Coindesk.

Загальна ринкова капіталізація біткоіна обвалилася до 560 млрд дол. — за добу падіння капіталізації склало близько 23,4 млрд дол. США.

Найбільша вартість біткоїна була зафіксована у квітні — майже 65 тис. дол. США за монету.

Нагадаємо, в середині червня співзасновник венчурної компанії Draper Fisher Jurvetson американський мільярдер Тім Дрейпер спрогнозував, що біткоїн у 2022 році може сягнути позначки 250 тис. дол. за монету.