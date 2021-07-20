Курс биткоина снова упал, фото:

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Ракурс

Курс биткоина — самой известной криптовалюты — упал ниже 30 тыс. долл. США за монету. Таким образом, по состоянию на сегодня. 20 июля, курс биткоина составляет 29,85 тыс. долл. США за монету.

Этот показатель является месячным минимумом — в последний раз ниже 30 тыс. долл. США курс биткоина опускался 22 июня, на фоне новостей об усилении ограничений для криптовалют в Китае. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk.

Общая рыночная капитализация биткоины обвалилась до 560 млрд долл. — за сутки падение капитализации составило около 23,4 млрд долл. США.

Наибольшая стоимость биткоина была зафиксирована в апреле — 65 тыс. долл. США за монету.

Напомним, в середине июня соучредитель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson американский миллиардер Тим Дрейпер спрогнозировал, что биткоин в 2022 году может достичь отметки 250 тыс. долл. за монету.