В Киеве компания отказались взять на работу девушку из-за языка, фото: Ua.News

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Языковой скандал разгорелся в Киеве — местную жительницу отказались принимать на работу, мотивируя это тем, что она не говорит по-русски.

После того, как эта история стала резонансной благодаря соцсетям, виновных уволили, а компании пришлось извиняться. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что 17-летняя Виктория Юхимец, которая ищет работу, на своей странице в Фейсбуке опубликовала аудиозапись разговора при попытке устроиться в компанию Columb Trade, которая занимается подбором автомобилей из США.

Во время разговора сотрудница компании сообщила Юхимец, что она не сможет там работать в компании, потому что разговаривает на украинском — ей якобы будет «некомфортно», поскольку все в компании общаются на русском.

Компания впоследствии извинилась перед Юхимец и пообещала провести внутреннее расследование. Уже известно, что сотрудница, которая отказала киевлянке из-за украинского языка, уволена. Columb Trade разместила фото заявления об увольнении, где видно, что женщина написала заявление по собственному желанию.

Источник: УНИАН