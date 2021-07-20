ВНО по истории - провальные результаты прокомментировало Минобразования

https://racurs.ua/n157650-vno-po-istorii-provalnye-rezultaty-prokommentirovalo-minobrazovaniya.html

Ракурс

Сколько выпускников провалили ВНО по истории в 2021 году, рассказал во время пресс-конференции глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) при Министерстве образования и науки Валерий Бойко.

Почти 20% наших абитуриентов не сдали тесты по истории Украины. Это дети, которые совершенно не владеют картографическими умениями. И абсолютно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии — что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10−20 лет, — указал Бойко.

По словам руководителя Украинского центра оценивания качества образования, часть абитуриентов не сумели проанализировать «элементарную диаграмму и сопоставить даты на ней с вариантом ответа». Педагог добавил, что этим выпускникам также не удалось вспомнить четыре канонических события, которые привели к независимости Украины.

С точки зрения обществоведческого компонента, наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты, нежели те, которые демонстрируют по математике, — подытожил чиновник.

Напомним, 14 июля в системе Единой государственной базы по вопросам образования стартовал этап подачи электронных заявлений в учебные заведения. Самыми популярными предметами ВНО-2021 стали украинский язык и литература, история Украины и математика. Также больше всего выпускников в этом году не преодолели проходной порог ВНО по математике — более 30%.

В то же время в Украине 550 участников ВНО набрали по 200 баллов как минимум по одному предмету.

Источник: «Укринформ».