Ірина Верещук заявила про бажання стало міністром оборони. Фото:

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Ірина Верещук, народний депутат зі «Слуги народу», заявила про готовність очолити Міноборони.

Парламентар відчуває в собі сили стати міністром оборони, оскільки розуміє, чого потребує сьогодні армія. Вона пропонує розділити повноваження міністра оборони та головнокомандувача Збройними силами. Верещук переконана, що на чолі Міністерства оборони має бути саме політик, який зможе провести реформи. Про це вона заявила в коментарі «Україна 24».

Так, я би погодилась. Я вже говорила це тисячу разів. Я це сприйму, як наказ. Працюючи в комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки я чудово розумію, чого потребує армія, коли ми говоримо про реформування. Міністерство оборони — це політичний орган, де на чолі має стояти політик, — заявила нардеп.

На думку Верещук, міністр оборони це так званий менеджер, який обслуговує військо, яке воює. Нардеп відзначила, що розподілом повноважень, фінансовими справами й будівництвом житла військовим повинен займатися міністр оборони. А безпосередньо військовими діями, на думку Верещук, повинен займатися головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, посаду нового генерального секретаря НАТО може обійняти жінка. Серед претендентів опинилися три жінки з країн Східної Європи. Нинішнього генсека Північноатлантичного альянсу Йенса Столтенберга можуть замінити колишній президент Литви Даля Грібаускайте, колишній президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а також чинна президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Фаворитом з трьох представлених кандидатів вважається Грабар-Кітарович. Консультації вже йдуть, і багато чиновників і дипломатів впевнені, що ідеальний кандидат повинен відповідати двом головним критеріям: жінка і представник Східної Європи.