Зеленський є духовним та політичним лідером для «Слуги народу» — Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n157668-zelenskyy-ie-duhovnym-ta-politychnym-liderom-dlya-slugy-narodu-korniienko.html

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Володимир Зеленський, президент України, є духовним та політичним лідером для партії «Слуги народу».

Члени цієї політичної сили об'єдналися навколо важливих ідей, з якими Зеленський йшов на президентські вибори. Про це голова партії «Слуга народу», перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив в інтерв’ю «Українським новинам».

Важливо розрізняти, все ж президент Зеленський для нас — це політичний лідер, духовний лідер, як ми говоримо в напівжарт. Ми об'єдналися навколо важливих ідей, з якими він йшов на вибори, — відзначив він.

Корнієнко відзначив, що глава держави не керує партією в ручному режимі й навіть сам Корнієнко, хоч і є офіційним головою, не керує політсилою. За його словами, Зеленський «виступає дуже часто ідеологічним лідером, таким певним камертоном, оскільки на все речі, пов’язані з проявом старої політики, президент краще і швидше за всіх нас вказує, радить і серйозно запитує".

Парламентар зазначив, що в «Слугу народу» намагаються закласти принципи, за якими партія б діяла однаково і в Раді, і в меншій громаді.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що принципи правлячих партій України та Китаю багато в чому збігаються, чим спричинив скандал. Згодом у фракції зміну ідеології на комуністичну спростували — заявляють, що президентська партія й досі залишається центристською.

Джерело: «Українські новини»