Адвокатам дозволили «стукати» один на одного

https://racurs.ua/ua/n157679-advokatam-dozvolyly-stukaty-odyn-na-odnogo.html

Ракурс

Скаржитися один на одного дозволила адвокатам Рада адвокатів України (РАУ) своїм рішенням від 3 липня 2021 року № 51. РАУ затвердила роз’яснення для адвокатів щодо фінансового моніторингу.

РАУ вказала, що адвокати зобов’язані стати на облік в Державній службі фінмоніторингу України, якщо вони допомагають клієнтові здійснювати операцію з:

купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;

купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав;

управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;

відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб і фондів, забезпечення їх діяльності чи управління ними;

створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Таким чином, якщо ви звернетеся до адвоката для отримання допомоги щодо перелічених угод, адвокат буде зобов’язаний повідомити в Держслужбу фінмоніторингу про джерело походження ваших коштів.

При цьому, адвокат зобов’язаний проводити фінмоніторинг і повідомляти інформацію держорганам тільки щодо свого клієнта, з яким підписано відповідний договір.

Якщо ж адвокату стане відомо, що його колега поширює інформацію про фінансові операції третіх осіб (не своїх клієнтів), то адвокат зможе повідомити про це органам адвокатського самоврядування.

Тобто, адвокати не можуть коментувати фінансові операції третіх осіб, якщо вони не є їхніми клієнтами.