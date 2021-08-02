Новый всплеск COVID-эпидемии в Украине спрогнозировали эксперты. Фото: AFP

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Новые вспышки коронавируса в Украине могут произойти уже в первой половине августа.

Сейчас властям удается оперативно реагировать на локальные вспышки и сдерживать развитие эпидемии. Но вероятность всплеска COVID-19 достаточно высока. Об этом 2 августа заявил руководитель Центра экономики Здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в комментарии «РБК-Украина».

Опасность заключается в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск, — отметил специалист.

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозирует и глава профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, власти рассматривают два прогноза. По оптимистическому сценарию, всплеск заболеваемости может произойти во второй половине сентября. Пессимистический прогноз предполагает новую COVID-волну уже во второй половине августа.

Напомним, 20 июля в Национальной академии наук завили, что высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом зафиксированы в Одесской и Сумской областях и в Киеве.

Источник: «РБК-Украина»