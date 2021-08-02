Витренко рассказал, какую зарплату получает в «Нафтогазе»

https://racurs.ua/n158217-vitrenko-rasskazal-kakuu-zarplatu-poluchaet-v-naftogaze.html

Ракурс

Юрий Витренко, глава правления НАК «Нафтогаз Украины», заявил, что на нынешней должности его зарплата составляет 50 тыс. грн в месяц.

В то же время он не дал конкретного ответа на вопрос о том, составлял ли годовой оклад его предшественника Андрея Коболева более 21 млн грн. Об этом Витренко рассказал в интервью «Радіо Свобода».

Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не беспокоит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация, — сказал он.

Также Витренко осудил действия наблюдательного совета, который не отчитывался о многомиллионных премиях для работников «Нафтогаза» за 2020 год. По его словам, ответственность наблюдательного совета — объяснить, почему вопреки ограничениям зарплаты членам правления были не уменьшены, а увеличены.

Напомним, ранее мы сообщали, что попытку уволить Витренко во второй раз заблокировал Окружной административный суд Киева.

Источник: «Радіо Свобода»