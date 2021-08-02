Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото:

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Штормовое предупреждение объявили в Украине из-за ухудшения погодных условий.

Сегодня, 2 августа, в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. В Киевской области прогнозируются грозы, а в отдельных районах град и шквалы. В столице возможны грозы. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, сегодня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2−1 м. В случае ливней будут формироваться местные и склоновые стоки. При этом негативных последствий в Гидрометцентре не обещают.

Кроме этого, 2 августа в восточных, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ночью 2 августа по северу и Западу Украины пронесся ураган. Из-за непогоды было обесточено 529 населенных пунктов в семи областях, также непогода частично повредила кровли двух жилых домов и повалила 42 дерева.