Штормове попередження оголосили в Україні. Фото:

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Штормове попередження оголосили в Україні через погіршення погодних умов.

Сьогодні, 2 серпня, у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. У Київській області прогнозуються грози, а в окремих районах град та шквали. У столиці можливі грози. Про це повідомив український Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, сьогодні на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2−1 м. У разі злив формуватимуться місцеві та схилові стоки. При цьому негативних наслідків у Гідрометцентрі не обіцяють.

Крім цього, 2 серпня у східних, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, вночі 2 серпня північчю та заходом України пронісся буревій. Через негоду було знеструмлено 529 населених пунктів у семи областях, також негода частково пошкодила покрівлі двох житлових будинків та повалила 42 дерева.