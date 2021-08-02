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Ракурс
Дерево впало на двох людей у Львові, вони загинули. Фото: rivnenews

Дерево впало на двох людей у Львові, вони загинули (ФОТО)

2 сер 2021, 08:14
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У Львові через падіння дерева у парку загинули хлопець та дівчина, які сиділи на лавці.

Інцидент стався в неділю, 1 серпня, на території Стрийського парку. Під час буревію дерево впало на двох людей. Про це пишуть на сайті Львівської міської ради.

Відомо, що хлопцеві було 20 років, а дівчині — 18 років. Від отриманих травм вони загинули на місці.

Обставини події з’ясовують. На місці трагедії працювали відповідні служби.

Погодні умови цього тижня у Львові залишатимуться складними. Синоптики обіцяють грози, дощі та шквальний вітер.


2 серпня небо у Львові буде вкрите хмарами. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.

Нагадаємо, 29 липня буревій зі зливою потрощили дерева і затопили вулиці Чернівців. На одній із вулиць дерево впало на електромережі. Також раптова негода спричинила підтоплення підвальних приміщень будинків.

Джерело: Ракурс


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