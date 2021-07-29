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Ракурс
Буревій зі зливою потрощили дерева і затопили вулиці Чернівців

Буревій зі зливою потрощили дерева і затопили вулиці Чернівців (ФОТО, ВІДЕО)

29 лип 2021, 20:04
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Повалені дерева, затоплені вулиці та перебої в русі громадського транспорту — такими є наслідки негоди, яка 29 липня вирувала у Чернівцях. Там впродовж півгодини містом прокотилася злива, шквальний вітер та буревій.

Внаслідок сильних опадів підтоплено вулиці в центрі міста. На одній із вулиць дерево впало на електромережі. Також раптова негода спричинила підтоплення підвальних приміщень будинків. Зараз там працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За словами місцевих мешканців, води у підвальних приміщенням налило майже по коліна.

У деяких районах Чернівців буревій повалив дерева на проїжджу частину й тротуари, заблокувавши рух.


Джерело: Ракурс


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