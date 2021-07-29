Німеччина посилить правила в’їзду з суботи — Reuters

https://racurs.ua/ua/n158092-nimechchyna-posylyt-pravyla-v-yizdu-z-suboty-reuters.html

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Німеччина посилить правила в’їзду на територію країни з суботи, 31 липня. Берлін вимагатиме від мандрівників продемонструвати доказ імунітету до COVID-19, набутий внаслідок вакцинації або перенесеної коронавірусної хвороби. Також прийматимуться негативні результати тесту на коронавірус.

Такі заходи влади Німеччини відображають зростаюче занепокоєння щодо збільшення кількості інфікувань у популярних курортних країнах, що може сприяти четвертій хвилі пандемії, коли німці повернуться додому з відпусток, пише Reuters.

Нині Берлін вимагає негативний тест або підтвердження імунітету лише від тих, хто прибуває з так званих «зон ризику» і «районів з високою захворюваністю», до яких відносяться, наприклад, Велика Британія, Іспанія та Нідерланди. Проте тепер правила застосовуватимуться до всіх мандрівників в аеропортах і на сухопутному кордоні.

Нагадаємо, від українців Німеччина також вимагає негативний тест або підтвердження вакцинації від COVID.

Джерело: Reuters