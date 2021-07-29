Пожежа у Бодрумі і Мармарисі — туристів евакуюють човнами (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158091-pojeja-u-bodrumi-i-marmarysi-turystiv-evakuuut-chovnamy-foto-video.htmlРакурс
Пожежа в Туреччині, яка спалахнула 28 липня поблизу міста Манавгат, вже сягнула популярних курортних міст Бодрум, Мармарис та Ічмелер. Вогонь впритул наближається до великих готелів.
Туристів, які нині відпочивають у Туреччині, евакуюють.
Про це повідомляє Milliyet.
Пожежа спочатку спалахнула в лісовій зоні в районі Мешелік неподалік кордону Бодрумського району. Зараз в регіоні працюють вогнеборці. Евакуаційні роботи здійснюються з моря.
За останньою інформацією, громадян, які проживали в готелях, забирають з пляжів човнами.
ЗМІ повідомили про причину лісової пожежі, внаслідок якої вже знищено 20 гектарів лісу: працівник автобусного кооперативного підприємства спалив стару деревину під час прибирання, згодом вогонь розповсюдився на лісову територію. Проти нього порушено кримінальне провадження у зв’язку з «виникненням пожежі через необережність».
Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що низка установ і організацій продовжують разом боротися з пожежею в Мармарисі.
Marmaris’te çıkan yangın büyümeye devam ediyor.pic.twitter.com/PsVGVzWZWe
— BPT (@bpthaber) July 29, 2021