Пожежа у Бодрумі і Мармарисі - туристів евакуюють човнами

https://racurs.ua/ua/n158091-pojeja-u-bodrumi-i-marmarysi-turystiv-evakuuut-chovnamy-foto-video.html

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Пожежа в Туреччині, яка спалахнула 28 липня поблизу міста Манавгат, вже сягнула популярних курортних міст Бодрум, Мармарис та Ічмелер. Вогонь впритул наближається до великих готелів.

Туристів, які нині відпочивають у Туреччині, евакуюють.

Про це повідомляє Milliyet.

Пожежа спочатку спалахнула в лісовій зоні в районі Мешелік неподалік кордону Бодрумського району. Зараз в регіоні працюють вогнеборці. Евакуаційні роботи здійснюються з моря.

За останньою інформацією, громадян, які проживали в готелях, забирають з пляжів човнами.

ЗМІ повідомили про причину лісової пожежі, внаслідок якої вже знищено 20 гектарів лісу: працівник автобусного кооперативного підприємства спалив стару деревину під час прибирання, згодом вогонь розповсюдився на лісову територію. Проти нього порушено кримінальне провадження у зв’язку з «виникненням пожежі через необережність».

Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що низка установ і організацій продовжують разом боротися з пожежею в Мармарисі.