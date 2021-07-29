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Ракурс
Пожежа у Бодрумі і Мармарисі - туристів евакуюють човнами

Пожежа у Бодрумі і Мармарисі — туристів евакуюють човнами (ФОТО, ВІДЕО)

29 лип 2021, 19:03
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Пожежа в Туреччині, яка спалахнула 28 липня поблизу міста Манавгат, вже сягнула популярних курортних міст Бодрум, Мармарис та Ічмелер. Вогонь впритул наближається до великих готелів.

Туристів, які нині відпочивають у Туреччині, евакуюють.

Про це повідомляє Milliyet.

Пожежа спочатку спалахнула в лісовій зоні в районі Мешелік неподалік кордону Бодрумського району. Зараз в регіоні працюють вогнеборці. Евакуаційні роботи здійснюються з моря.

За останньою інформацією, громадян, які проживали в готелях, забирають з пляжів човнами.

ЗМІ повідомили про причину лісової пожежі, внаслідок якої вже знищено 20 гектарів лісу: працівник автобусного кооперативного підприємства спалив стару деревину під час прибирання, згодом вогонь розповсюдився на лісову територію. Проти нього порушено кримінальне провадження у зв’язку з «виникненням пожежі через необережність».

Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що низка установ і організацій продовжують разом боротися з пожежею в Мармарисі.

Джерело: Ракурс


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