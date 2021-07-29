Снігопади з морозами охопили Бразилію — погода б’є рекорди

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Сильні морози та снігопади знову вдарили по Бразилії. Раніше рекордне липневе зниження температури знищило урожай кави. Цього разу фермери з різних куточків південноамериканської країни продовжують нарікати на вкрай холодну зиму та втрату урожаю.

Стовпчики термометра у Бразилії опустилися до 2 градусів нижче нуля. У провінції Ріу-Гранді-ду-Сул опадами вкрило щонайменше 13 міст. Водночас місцеві мешканці, навпаки, зраділи снігопадам й пізньої ночі вийшли на вулиці, щоб зробити справжні зимові фото, пише ТСН.

Проте фермери скаржаться на проблеми з плантаціями кави, кукурудзи та цукрової тростини. Зауважимо, що Бразилія є найбільшим постачальником кави у світі. Тому у разі зменшення урожаю продукту відповідно зростатиме його вартість.

Нагадаємо, у середині липня сильні морози в Бразилії знищили рекордний урожай кави. Окрім кави, внаслідок холодного фронту постраждали штати-виробники кукурудзи, цукрової тростини і апельсинів в центрі та півдні Бразилії.

У першій половині 2021 року бразильські фермери зіткнулися з найсильнішою посухою за 91 рік, яка пошкодила частину другого врожаю кукурудзи і знизила перспективи експорту Бразилії.