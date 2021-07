Сильні морози в Бразилії знищили рекордний урожай кави — фермери з різних куточків південноамериканської країни повідомляють про масову втрату врожаю через морози, які прокотилися країною впродовж останніх трьох тижнів. 24 і 25 липня в Бразилії очікується ще одна хвиля морозів.

Окрім врожаю кави від холодного фронту, який накрив штати-виробники кукурудзи в центрі та півдні Бразилії, постраждали й поля кукурудзи. В країні не виключають зниження обсягів експорту і порушення контрактів щодо поставок, пише The Watchers.

Заморозки вдарили по фермах, які займаються виробництвом цукрової тростини, кави і апельсинів. Кавові брокери констатували, що нинішні морози виявилися сильнішими попередніх.

Хвиля холоду в Бразилії досягла свого піку у вівторок, 20 липня. Згідно з прогнозами, можливі нові заморозки в штатах Парана, Мату-Гросу-ду-Сул, Сан-Паулу і Мінас-Жерайс.

Нагадаємо, перші руйнівні морози в Бразилії зафіксували 30 червня. Вони пошкодили плантації цукрової тростини, кави і кукурудзи, розташовані від південного штату Ріу-Гранді-ду-Сул до північної частини Сан-Паулу.

У першій половині 2021 року бразильські фермери зіткнулися з найсильнішою посухою за 91 рік, яка пошкодила частину другого врожаю кукурудзи і знизила перспективи експорту Бразилії.

#Brazil frosts: ice also seen here at a #coffee farm. It does not look like frosts were strong enough to hit the trees severely. Might burn some leaves. Cold wave continues into Thursday and Friday over most central areas in Brazil. #climatepic.twitter.com/ooK5Y3135v

— Marcelo Teixeira (@tx_marcelo) June 30, 2021