Сильні морози в Бразилії знищили урожай кави

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Сильні морози в Бразилії знищили рекордний урожай кави — фермери з різних куточків південноамериканської країни повідомляють про масову втрату врожаю через морози, які прокотилися країною впродовж останніх трьох тижнів. 24 і 25 липня в Бразилії очікується ще одна хвиля морозів.

Окрім врожаю кави від холодного фронту, який накрив штати-виробники кукурудзи в центрі та півдні Бразилії, постраждали й поля кукурудзи. В країні не виключають зниження обсягів експорту і порушення контрактів щодо поставок, пише The Watchers.

Це буде історична втрата врожаю, — зазначив аналітик Даніель Сікейра.

Заморозки вдарили по фермах, які займаються виробництвом цукрової тростини, кави і апельсинів. Кавові брокери констатували, що нинішні морози виявилися сильнішими попередніх.

Втрати виробництва будуть надзвичайно великими у всіх штатах-виробниках… Ми давно не бачили таких морозів в Бразилії, — заявив Сікейра.

Хвиля холоду в Бразилії досягла свого піку у вівторок, 20 липня. Згідно з прогнозами, можливі нові заморозки в штатах Парана, Мату-Гросу-ду-Сул, Сан-Паулу і Мінас-Жерайс.

Нагадаємо, перші руйнівні морози в Бразилії зафіксували 30 червня. Вони пошкодили плантації цукрової тростини, кави і кукурудзи, розташовані від південного штату Ріу-Гранді-ду-Сул до північної частини Сан-Паулу.

У першій половині 2021 року бразильські фермери зіткнулися з найсильнішою посухою за 91 рік, яка пошкодила частину другого врожаю кукурудзи і знизила перспективи експорту Бразилії.