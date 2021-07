Сильные морозы в Бразилии уничтожили рекордный урожай кофе — фермеры из разных уголков южноамериканской страны сообщают о массовой потере урожая из-за морозов, которые обрушились в последние недели. 24 и 25 июля в Бразилии ожидается еще одна волна морозов.

Помимо урожая кофе пострадали и поля кукурузы в центре и юге Бразилии из-за холодного фронта, накрывшего штаты-производители кукурузы. В стране не исключают снижения объемов экспорта и нарушения контрактов по поставкам, пишет The Watchers.

Заморозки ударили по фермам, которые занимаются производством сахарного тростника, кофе и апельсинов. Кофейные брокеры констатировали, что нынешние морозы оказались сильнее предыдущих.

Волна холода в Бразилии достигла своего пика во вторник, 20 июля. Согласно прогнозам, возможны новые заморозки в штатах Парана, Мату-Гросу-ду-Сул, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.

Напомним, первые разрушительные морозы в Бразилии зафиксировали 30 июня. Они повредили плантации сахарного тростника, кофе и кукурузы, расположенные от южного штата Риу-Гранди-ду-Сул до северной части Сан-Паулу.

В первой половине 2021 года бразильские фермеры столкнулись с самой сильной засухой за 91 год, которая повредила часть второго урожая кукурузы и снизила перспективы экспорта Бразилии.

#Brazil frosts: ice also seen here at a #coffee farm. It does not look like frosts were strong enough to hit the trees severely. Might burn some leaves. Cold wave continues into Thursday and Friday over most central areas in Brazil. #climatepic.twitter.com/ooK5Y3135v

— Marcelo Teixeira (@tx_marcelo) June 30, 2021