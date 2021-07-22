Сильные морозы в Бразилии уничтожили урожай кофе

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Сильные морозы в Бразилии уничтожили рекордный урожай кофе — фермеры из разных уголков южноамериканской страны сообщают о массовой потере урожая из-за морозов, которые обрушились в последние недели. 24 и 25 июля в Бразилии ожидается еще одна волна морозов.

Помимо урожая кофе пострадали и поля кукурузы в центре и юге Бразилии из-за холодного фронта, накрывшего штаты-производители кукурузы. В стране не исключают снижения объемов экспорта и нарушения контрактов по поставкам, пишет The Watchers.

Это будет историческая потеря урожая, — отметил аналитик Даниэль Сикейра.

Заморозки ударили по фермам, которые занимаются производством сахарного тростника, кофе и апельсинов. Кофейные брокеры констатировали, что нынешние морозы оказались сильнее предыдущих.

Потери производства будут чрезвычайно большими во всех штатах-производителях… Мы давно не видели таких морозов в Бразилии, — заявил Сикейра.

Волна холода в Бразилии достигла своего пика во вторник, 20 июля. Согласно прогнозам, возможны новые заморозки в штатах Парана, Мату-Гросу-ду-Сул, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.

Напомним, первые разрушительные морозы в Бразилии зафиксировали 30 июня. Они повредили плантации сахарного тростника, кофе и кукурузы, расположенные от южного штата Риу-Гранди-ду-Сул до северной части Сан-Паулу.

В первой половине 2021 года бразильские фермеры столкнулись с самой сильной засухой за 91 год, которая повредила часть второго урожая кукурузы и снизила перспективы экспорта Бразилии.