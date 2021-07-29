Снегопады и морозы ударили по Бразилии - погода бьет рекорды (ВИДЕО)

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Сильные морозы и снегопады вновь ударили по Бразилии. Ранее рекордное июльское снижение температуры уничтожило урожай кофе. На этот раз фермеры из разных уголков южноамериканской страны продолжают жаловаться на крайне холодную зиму и потерю урожая.

Столбики термометра в Бразилии опустились до 2 градусов ниже нуля. В провинции Риу-Гранди-ду-Сул осадки прошли как минимум в 13 городах. В то же время местные жители, наоборот, обрадовались снегопадам и поздней ночи вышли на улицы, чтобы сделать «зимние» фото, пишет ТСН.

Однако фермеры жалуются на проблемы с плантациями кофе, кукурузы и сахарного тростника. Отметим, что Бразилия является крупнейшим поставщиком кофе в мире. Поэтому в случае уменьшения урожая продукта соответственно будет расти его стоимость.

Напомним, в середине июля сильные морозы в Бразилии уничтожили рекордный урожай кофе. Кроме кофе, в результате холодного фронта пострадали штаты-производители кукурузы, сахарного тростника и апельсинов в центре и юге Бразилии.

В первой половине 2021 года бразильские фермеры столкнулись с самой сильной засухой за 91 год, которая повредила часть второго урожая кукурузы и снизила перспективы экспорта Бразилии.