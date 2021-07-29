В Сенате угрожают Байдену кадровой блокадой из-за «Северного потока-2»

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Представители Республиканской партии США требуют от администрации президента Джо Байдена ввести санкции против российского геополитического проекта «Северный поток-2». 12 сенаторов заявили о намерении заблокировать две кандидатуры Байдена на должности в Министерстве финансов в связи с отказом Белого дома ввести санкции против российского газопровода.

Таким образом республиканцы — члены комитета Сената по банкам, который курирует работу министерства, могут на неопределенный срок задержать утверждение кандидатур Байдена, пишет «Голос Америки».

Мы призываем вас изменить курс в отношении «Северного потока — 2» и присоединиться к нам в устоявшейся защите Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии, — заявили законодатели в письме к министру.

Республиканцы утверждают, что отказ от санкций дал зеленый свет проекту, который расширит политическое влияние Москвы в Европе за счет зависимости континента от импорта нефти и природного газа.

В свою очередь, в Белом доме считают, что введение санкций против Кремля привело бы к дипломатическим трениям с Германией, чьи компании и бывшие чиновники задействованы в проекте.

Напомним, заявление Германии и США о мерах по уменьшению влияния российского газотранзитного проекта «Северный поток-2» на Украину спровоцировало бурное обсуждение в соцсетях. В то же время Меркель допустила введение новых санкций против России в случае угрозы срыва транзита газа через Украину и давления на Киев. Байден ранее заявлял, что «Северный поток-2» невозможно остановить, поскольку он завершен на 99%. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко убежден, что Берлин не сможет гарантировать сохранение транзита газа через Украину, поскольку он не подает газ с территории России. Меркель также не сможет наложить санкции на Москву, поскольку от этого пострадает немецкий потребитель.

Источник: «Голос Америки»