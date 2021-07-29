«Слуга народа» назвала ядерное заявление Арахамии «умственными упражнениями»

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Заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что «Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы была ядерной державой», глава политсилы президента Александр Корниенко назвал «умственными упражнениями» и размышлениями вроде «альтернативной истории».

Он заявил в форме «если бы это могло быть», если бы предыдущие руководители страны не подписали Будапештский меморандум, то мы, пожалуй, могли бы… То есть, это такие умственные упражнения, как могло бы быть, альтернативная история. Я не думаю, что Арахамия имел в виду, что сейчас нам срочно надо делать ядерную бомбу, чтобы шантажировать весь мир, как это делает Иран или Северная Корея, — заявил Корниенко в эфире канала «Украина 24».

«Слуга» убежден, что высказывания Арахамии сделаны в сложный для Украины период, поэтому не стоит «из них делать сенсацию».

По существу заявления. Оно (сделано — ред.) на фоне тех событий, которые происходят с «Северным потоком-2», событий… в мире… Украине не повредят какие-то дополнительные гарантии и механизмы их реализации — вопрос безопасности, энергетические вопросы. Мы видим, что ситуация в определенной степени обостряется… Давайте не делать из этого очередную громкую сенсацию, — призвал Корниенко.



Напомним, ранее одиозный глава фракции монобольшинства Арахамия высказал ряд странных заявлений об ядерном статусе Киева, а также спрогнозировал «разговор на повышенных тонах» между Владимиром Зеленским и Джо Байденом.