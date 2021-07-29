Убийство девочки на Харьковщине. фото: Ipnews

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Ракурс

Убийство шестилетней девочки на Харьковщине поразило общество — в поселке Старый Салтов 13-летний подросток убил маленькую девочку.

Правоохранители охраняют квартиру, где проживает подозреваемый и семья убитой девочки. Об этом сообщает Newsroom.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы поместить подростка в приемник-распределитель. Подросток, которого подозревают в убийстве шестилетней девочки в Харьковской области, отличался агрессивным нравом, утверждают соседи и одноклассники мальчика. На его счету были неоднократные драки с другими детьми.

Он общался с другими детьми, только так… Дрался, и кирпичами бил, и палками. Внука моего палкой бил. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: «Что случилось?». Он отвечает: «Та с тем дурачком лучше не играть». Рассказал, что тот подбежал сзади и ударил палкой — по спине и по голове, — рассказала соседка.

По словам местной жительницы, подросток живет вместе с мамой, еще у него есть 15-летняя сестра. Сообщается, что 13-летний подозреваемый бил сестру — 1,5 месяца назад после одного из нападений девушка получила трещину ключицы.

Версию об агрессивном характере парня подтверждает и один из его одноклассников. По словам мальчика, подросток почти не общался со сверстниками и дружил только с одной девочкой. Помимо драк, на его счету убийство животных — он утопил щенков, которые приблудились к его дому.

Напомним, ранее мы сообщали, что убийство шестилетнего ребенка произошло в поселке Старый Сальтов в Харьковской области. Вчера, 28 июля, продолжались поиски шестилетней Мирославы Третьяк. Девочка пошла гулять с другом, но к назначенному времени домой так и не вернулась. Через несколько часов ее нашли мертвой.

Источник: Newsroom