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Садовый позволил Притуле «немного поруководить” Львовом
Садовый позволил Притуле «немного поруководить» во Львове (ФОТО)https://racurs.ua/n158086-sadovyy-pozvolil-pritule-nemnogo-porukovodit-vo-lvove-foto.htmlРакурс
Мэр Львова Андрей Садовый и шоумен Сергей Притула обменялись шутками в соцсетях 29 июля. Притула, который сейчас находится во Львове, пришел «под балкон» к Садовому, а градоначальник позволил ему «немного поруководить» там, пока он сам находится в Киеве.
Новое сообщение появилось на странице Садового в социальной сети Facebook. Мэр Львова также разместил фото рядом с центральной синагогой в украинской столице. Впоследствии его прокомментировал Притула, сообщив, что приехал во Львов.
А Андрей Садовый выйдет? А мяча сбросите? Привет, Львов!, — написал Притула.
Я в Киеве. Можете зайти немного поруководить. Но Левчика накормите, — ответил Садовый.
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