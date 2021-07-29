Садовый позволил Притуле «немного поруководить” Львовом

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Ракурс

Мэр Львова Андрей Садовый и шоумен Сергей Притула обменялись шутками в соцсетях 29 июля. Притула, который сейчас находится во Львове, пришел «под балкон» к Садовому, а градоначальник позволил ему «немного поруководить» там, пока он сам находится в Киеве.

Новое сообщение появилось на странице Садового в социальной сети Facebook. Мэр Львова также разместил фото рядом с центральной синагогой в украинской столице. Впоследствии его прокомментировал Притула, сообщив, что приехал во Львов.