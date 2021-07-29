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Ракурс
Садовый позволил Притуле «немного поруководить” Львовом

Садовый позволил Притуле «немного поруководить» во Львове (ФОТО)

29 июл 2021, 17:00
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Мэр Львова Андрей Садовый и шоумен Сергей Притула обменялись шутками в соцсетях 29 июля. Притула, который сейчас находится во Львове, пришел «под балкон» к Садовому, а градоначальник позволил ему «немного поруководить» там, пока он сам находится в Киеве.

Новое сообщение появилось на странице Садового в социальной сети Facebook. Мэр Львова также разместил фото рядом с центральной синагогой в украинской столице. Впоследствии его прокомментировал Притула, сообщив, что приехал во Львов.

А Андрей Садовый выйдет? А мяча сбросите? Привет, Львов!, — написал Притула.

Я в Киеве. Можете зайти немного поруководить. Но Левчика накормите, — ответил Садовый.


Источник: Ракурс


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