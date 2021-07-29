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Садовий дозволив Притулі “трохи покерувати” Львовом
Садовий дозволив Притулі «трохи покерувати» Львовом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158086-sadovyy-dozvolyv-prytuli-trohy-pokeruvaty-lvovom-foto.htmlРакурс
Мер Львова Андрій Садовий та шоумен Сергій Притула обмінялися жартами у соцмережах 29 липня. Притула, який нині завітав до Львова, прийшов «під балкон» до Садового, а очільник міста дозволив йому «трохи покерувати», доки він сам перебуває у Києві.
Нове повідомлення з’явилося на сторінці Садового у соціальній мережі Facebook. Мер Львова також розмістив фото поруч з центральною синагогою в українській столиці. Згодом його прокоментував Притула, повідомивши, що нині знаходиться у Львові.
А Андрій Садовий вийде? А м’яча скинете? Привіт, Львів!, — написав Притула.
Я в Києві. Можете зайти трохи покерувати. Але Левчика нагодуйте, — відповів Садовий.
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