Зеленський зібрав Конгрес громад на противагу форуму Кличка

https://racurs.ua/ua/n158085-zelenskyy-zibrav-kongres-gromad-na-protyvagu-forumu-klychko.html

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Муніципальний форум Асоціації міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, націлений на місцеве самоврядування. Президент Володимир Зеленський хоче його розділити і посилити свій вплив, тому на противагу провів панель із децентралізації форуму «Україна 30».

Про це пише «Дзеркало тижня».

Участь в муніципальному форумі взяли не тільки півтисячі голів громад, членів АМУ, депутатів місцевих рад, а й голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Український муніципальний форум, ініційований Асоціацією міст України, проводиться вже 16 років.

Банкова 28−29 липня проводить присвячену децентралізації панель на форумі «Україна 30», яку відкрив президент Зеленський.

Раніше глава держави був запрошений на форум Асоціації міст України. Зеленський запрошення відхилив і переніс власний захід, щоб він збігався за часом із заходом Кличко, повідомляє видання. В останній день форуму в Одесі Зеленський квапливо зібрав Конгрес місцевих і регіональних рад, який є копією АМУ.

У «Дзеркалі тижня» відзначили, що альтернативний захід президента не отримав міжнародної підтримки: представники Ради Європи отримали від ОПУ запрошення на президентський форум «Україна 30», проте не прийняли пропозицію.

Генсек Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, спецуповноважений Німеччини з питань реформ в Україні Георг Мільбрадт, депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель взяли участь у форумі Кличко.

Джерело: «Дзеркало тижня»