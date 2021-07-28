Свято — це коли люди не плачуть. Зеленський розкритикував ходу РПЦ в Києві

https://racurs.ua/ua/n158008-svyato-ce-koly-ludy-ne-plachut-zelenskyy-rozkrytykuvav-hodu-rpc-v-kyievi.html

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Президент Володимир Зеленський розкритикував організацію хресної ходи в Києві яка відбулася 27 липня. Він вважає, що її організатори і міська влада Києва не забезпечили дотримання карантинних заходів у столиці серед вірян-учасників. Таку заяву Зеленський зробив на брифінгу під час засідання форуму «Україна 30» 28 липня.

Була хода в нас. 55 тис. людей. Можна по-різному ставитися. Я розумію, що це свято. Але від київської влади я не бачив комунікацій. Всі бояться і не хочуть людям сказати, що треба бути обережними. Я масок там не бачив на відео. Невже це так складно? У Лаврі і біля неї люди ночували. Велика кількість людей похилого віку. Поліція їм воду давала. Це повинно бути свято, після якого люди не плачуть, — сказав президент.

Нагадаємо, що Російська православна церква відмовилася від «хресної ходи» в Москві. Від масового заходу на честь 1033-річчя хрещення Русі в Києві відмовилася і Православна церква України. УПЦ Московського патріархату 27 липня вивела на вулиці столиці понад 55 тис. людей, а в самій церкві кажуть про понад 350 тис.

Люди не дотримувалися передбаченої карантинними обмеженнями дистанції, більшість із них були без масок.

На питання журналістки «Укрінформу» про дотримання карантинних обмежень за такої великої кількості осіб одна з учасниць «хресної ходи» з Миколаївської області відповіла, що «якщо душа буде здоровою, буде здоровим і тіло».

Людей з різних регіонів України звозили до Києва автобусами, а оплачували це в одних єпархіях — нібито нардеп Вадим Новинський і ОПЗЖ, в інших — офіційно митрополія УПЦ МП.