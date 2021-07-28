Кравчук. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n158006-kravchuk-u-reanimaciyi-yogo-pidiednaly-do-aparatu-shvl.html

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Леонід Кравчук, перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) перебуває в реанімації після операції на серці.

Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє «ТСН» із посиланням на прес-секретаря Кравчука.

Перший український президент не може самостійно дихати. Наразі лікарі не коментують стан здоров’я Леоніда Кравчука, оскільки його родина заборонила повідомляти будь-яку інформацію про самопочуття політика.

Як відомо, чотири роки тому Леонід Кравчук переніс стентування судин — це була перша подібна операція на серці для першого президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Леонід Кравчук уже місяць перебуває в реанімації. Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі потрапив до лікарні 29 червня, де йому зробили операцію на серці.

Джерело: ТСН