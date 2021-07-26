Перший президент України Леонід Кравчук. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Леонід Кравчук, перший президент України, вже місяць перебуває в реанімації.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі потрапив до лікарні 29 червня, де йому зробили операцію на серці. Наразі політик підключений до апарату штучної вентиляції легень. Про це 26 червня повідомляє «24 канал».

Інші подробиці про стан здоров’я Кравчука не повідомляються. Ще в 2017 році Кравчуку провели стентування серця. Наприкінці червня цього року 87-річний політик переніс операцію на серці. Перший президент вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди 25-ї річниці Дня Конституції.

В Офісі президента раніше пояснювали, що наразі не розглядають питання заміни Кравчука у ТКГ. На Банковій наголошували, що необхідно аналізувати стан здоров’я політика після операції та зважати на прогнози лікарів.

Нагадаємо, речник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович заявляв, що відсутність Леоніда Кравчука не вплине на процес переговорів у Тристоронній контактній групі по Донбасу.

Джерело: «24 канал»