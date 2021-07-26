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Первый президент Украины Леонид Кравчук. Фото: РИА Новости

Леонид Кравчук уже месяц в реанимации и подключен к ИВЛ — СМИ

26 июл 2021, 19:59
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Леонид Кравчук, первый президент Украины, уже месяц находится в реанимации.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе попал в больницу 29 июня, где ему сделали операцию на сердце. Сейчас политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 26 июня сообщает «24 канал».

Другие подробности о состоянии здоровья Кравчука не сообщаются. Еще в 2017 году Кравчуку провели стентирование сердца. В конце июня этого года 87-летний политик перенес операцию на сердце. Первый президент впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю 25-й годовщины Дня Конституции.

В Офисе президента ранее объясняли, что пока не рассматривают вопрос замены Кравчука в ТКГ. На Банковой отмечали, что необходимо анализировать состояние здоровья политика после операции и учитывать прогнозы врачей.


Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что отсутствие Леонида Кравчука не повлияет на процесс переговоров в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Источник: «24 канал»

Источник: Ракурс


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