COVID-прививки мэр Кропивницкого предлагает делать в автобусах

COVID-прививку мэр Кропивницкого предлагает делать в автобусах. Фото: ugorod.kr.ua

https://racurs.ua/n157948-covid-privivki-mer-kropivnickogo-predlagaet-delat-v-avtobusah.html

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Развернуть мобильные пункты вакцинации от коронавируса в автобусах и троллейбусах предложил городской голова Кропивницкого Андрей Райкович.

Мэр призывает уже активизировать процесс вакцинации населения. Городское управление здравоохранения получило первоочередную задачу — сформировать дополнительные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию населения, и требовать для города новые партии вакцин. Райкович уверен, что лишь прививка может спасти жителей от новой волны COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Организованные мобильные пункты в автобусах или троллейбусах городской голова советует пустить на окраинные микрорайоны — Аистовку, Арнаутово или Завадовку. Транспорт предлагают обрабатывать дезинфекторами и организовать Wi-Fi.

Также он отмечает важность вакцинировать дворников, коммунальщиков, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, работающих в городе. Обязательно должны получить укол медики, педагоги и социальные работники. Кроме того, вовлеченными в вакцинацию должны быть предприятия, сфера услуг, кафе и рестораны.

Все, у кого работа связана с общением с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты! Это тот случай, когда качество и безопасность зависят от количества вакцинированных, — заявил Райкович.

Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, теперь прививки от коронавируса будут делать всем желающим. Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации. Также будет работать живая очередь в центрах вакцинации и пунктах прививки.