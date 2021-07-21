В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n157697-pyatyy-etap-vakcinacii-ot-koronavirusa-nachalsya-v-ukraine.html

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В Украине сегодня, 21 июля, начался пятый этап вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Пятый этап предполагает, что теперь прививки от коронавируса будут делать всем желающим. Введение нового этапа вакцинации вчера, 20 июля, во время брифинга анонсировал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, вакцинироваться можно в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации. К лицам, которые записаны в очередь как организованный коллектив, в котором работают более 50 человек, может приехать мобильная бригада.

В то же время уязвимым группам — лицам в возрасте от 60 лет или с сопутствующими заболеваниями, а также медикам, педагогам, социальным работникам и военным, которые контактируют с большим количеством людей — будет предоставляться приоритет.

Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации. Также будет работать живая очередь в центрах вакцинации и пунктах прививки.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. Уже привиты 2 млн 778 тыс. 377 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди привитых:

первую из двух необходимых доз вакцины получили 2 млн 778 тыс. 375 человек;

полностью иммунизированны (получили две дозы вакцины) — 1 млн 501 тыс. 291 человек (из них двое получили одну из доз за рубежом).

Всего в Украине уже сделаны 4 млн 279 тыс. 666 прививок. В частности, за минувшие сутки, 20 июля, вакцинировали 100 тыс. 3 человека: