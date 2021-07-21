П’ятий етап вакцинації від коронавірусу розпочався в Україні

В Україні триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157697-p-yatyy-etap-vakcynaciyi-vid-koronavirusu-rozpochavsya-v-ukrayini.html

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В Україні сьогодні, 21 липня, розпочався п’ятий етап вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

П’ятий етап передбачає, що тепер щеплення від коронавірусу робитимуть всім охочим. Запровадження нового етапу вакцинації вчора, 20 липня, під час брифінгу анонсував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За словами міністра, вакцинуватися можна в найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. До осіб, які записані в чергу як організований колектив, в якому працюють понад 50 осіб, може приїхати мобільна бригада.

Водночас вразливим групам — особам віком від 60 років чи з супутніми захворюваннями, а також медикам, освітянам, соціальним працівникам й військовим, які контактують з великою кількістю людей — надаватиметься приорітет.

Записатися на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації. Також працюватиме жива черга в центрах вакцинації та пунктах щеплення.

Кампанія з вакцинації населення від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Наразі вже щеплено 2 млн 778 тис. 377 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Серед щеплених:

першу з двох необхідних доз вакцини отримали 2 млн 778 тис. 375 осіб;

повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) — 1 млн 501 тис. 291 особа (із них двоє отримали одну з доз за кордоном).

Загалом в Україні вже здійснено 4 млн 279 тис. 666 щеплень. Зокрема, за минулу добу, 20 липня, вакцинували 100 тис. 3 людини: