США просять Київ «помовчати» через угоди по «Північному потоку-2»

США просить Київ «помовчати» через угоди по «Північному потоку-2»

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У справі добудови газогону «Північний потік-2» адміністрація президента США закликала Україну «помовчати» і не висловлювати невдоволення через домовленість Вашингтона з Німеччиною.

Впливове видання Politico повідомляє, що у США вважають: публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.

США начебто також попросили Україну не обговорювати плани Вашингтона і Берліна з Конгресом. Високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена спростував це повідомлення і сказав, що ситуація складніша. Джерело, близьке до президента України Володимиру Зеленському, повідомило виданню: Київ все ще вважає, що США можуть зупинити проект за допомогою санкцій.

Нагадаємо, у липні Держдепартамент США визнав, що американські санкції не змогли перешкодити будівництву газопроводу.

Як вам відомо, в травні Конгресу була представлена доповідь по «Північному потоку-2». У серпні, через 90 днів, йому буде представлений ще один документ, — заявив офіційний представник дипвідомства Нед Прайс.

Раніше стало відомо, що США і Німеччина начебто домовилися щодо «Північного потоку-2» під час візиту Ангели Меркель до Джо Байдена. Стверджується, що одним з ключових пунктів угоди США і Німеччини стане збільшення інвестицій обох країн, спрямованих на підтримку перетворення енергетики, підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки України. За інформацією The Wall Street Journal, сторони оголосять про домовленості сьогодні, 21 липня.

У вівторок агентство Bloomberg заявило, що США і Німеччина близькі до домовленостей щодо російського газогону. Як очікується, сторони задекларують можливість введення санкцій проти Москви з боку Берліна, якщо влада ФРН вважатиме, що РФ застосовує енергоресурси для тиску на Україну.

За даними видання, угода зобов’яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після її закінчення в 2024 році.

Джерело: Politico