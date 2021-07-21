США просят Киев «помолчать» о соглашении по «Северному потоку-2»

https://racurs.ua/n157696-ssha-prosyat-kiev-pomolchat-o-soglashenii-po-severnomu-potoku-2.html

Ракурс

В деле достройки газопровода «Северный поток-2» администрация президента США призвала Украину «помолчать» и не выражать недовольство из-за договоренности Вашингтона с Германией.

Влиятельное издание Politico сообщает, что в США считают: публичные выступления против соглашения могут нанести вред отношениям Вашингтона и Киева.

США якобы даже попросили Украину не обсуждать планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена опроверг это сообщение и сказал, что ситуация сложнее. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил изданию: Киев все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.

Напомним, в июле Госдепартамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству газопровода.

Как вам известно, в мае Конгресса был представлен доклад по «Северному потоку-2». В августе, через 90 дней, ему будет представлен еще один документ, — заявил официальный представитель дипведомства Нэд Прайс.

Ранее стало известно, что США и Германия якобы уже договорились о «Северном потоке-2» во время визита Ангелы Меркель к Джо Байдену. Утверждается, что одним из ключевых пунктов соглашения США и Германии станет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышение энергоэффективности и энергетической безопасности Украины. По информации The Wall Street Journal, стороны объявят о договоренности сегодня, 21 июля.

Во вторник агентство Bloomberg заявило, что США и Германия близки к договоренности относительно российского газопровода. Как ожидается, стороны задекларируют возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.

По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа по его окончанию в 2024 году.

Источник: Politico