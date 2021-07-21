В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки, 20 июля, были зафиксированы еще 655 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 37 детей и 18 медработников.

Таким образом, уже несколько дней подряд растет число зафиксированных за сутки новых случаев этого заболевания — 19 июля этот показатель составлял 598 случаев, 18 июля — 182. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 232

Одесской области — 59;

Харьковской области — 41;

Донецкой области — 39;

Запорожской области — 31.

Госпитализировали за сутки 508 человек.

Выздоровели за сутки 577 пациентов, умерли — 13 больных.

В течение 20 июля проведены 43 тыс. 503 тестирования на коронавирус.

За все время эпидемии COOVID-19 в Украине:

заболели 2 млн 245 тыс. 930 человек;

выздоровели 2 млн 182 тыс. 502 пациента;

умерли 52 тыс. 769 больных.

Напомним, в Национальной академии наук недавно назвали три эпицентра заболеваемости COVID-19 в Украине.