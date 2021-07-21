Коронавирус в Украине — количество новых случаев растет (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n157695-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-rastet-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки, 20 июля, были зафиксированы еще 655 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 37 детей и 18 медработников.
Таким образом, уже несколько дней подряд растет число зафиксированных за сутки новых случаев этого заболевания — 19 июля этот показатель составлял 598 случаев, 18 июля — 182. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 232
- Одесской области — 59;
- Харьковской области — 41;
- Донецкой области — 39;
- Запорожской области — 31.
Госпитализировали за сутки 508 человек.
Выздоровели за сутки 577 пациентов, умерли — 13 больных.
В течение 20 июля проведены 43 тыс. 503 тестирования на коронавирус.
За все время эпидемии COOVID-19 в Украине:
- заболели 2 млн 245 тыс. 930 человек;
- выздоровели 2 млн 182 тыс. 502 пациента;
- умерли 52 тыс. 769 больных.
Напомним, в Национальной академии наук недавно назвали три эпицентра заболеваемости COVID-19 в Украине.