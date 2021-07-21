В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157695-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-zrostaie-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 20 липня, було зафіксовано ще 655 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 37 дітей та 18 медпрацівників.

Таким чином, вже кілька днів поспіль зростає кількість зафіксованих за добу нових випадків цього захворювання — 19 липня цей показник становив 598 випадків, 18 липня — 182. Про це свідчать дані, опубліковані прес-службою Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 232;

Одеській області — 59;

Харківській області — 41;

Донецькій області — 39;

Запорізькій області — 31.

Госпіталізували за добу 508 осіб.

Одужали за добу 577 пацієнтів, померли — 13 хворих.

Впродовж 20 липня здійснено 43 тис. 503 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії COOVID-19 в Україні:

захворіли 2 млн 245 тис. 930 осіб;

одужали 2 млн 182 тис. 502 пацієнти;

померли 52 тис. 769 хворих.

Нагадаємо, у Національній академії наук нещодавно назвали три епіцентри захворюваності на COVID-19 в Україні.