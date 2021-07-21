Унікальні віруси віком 15 тис. років розморозили з льодовика у Тибеті

У двох зразках криги з Тибетського плату знайшли унікальні віруси

https://racurs.ua/ua/n157694-unikalni-virusy-vikom-15-tys-rokiv-rozmorozyly-z-lodovyka-u-tybeti.html

Ракурс

Віруси віком 15 тис. років виявили у двох зразках криги, взятих з Тибетського плато в Китаї.

Більшість з вірусів, які вижили після розмороження, не схожі на жоден з вірусів, які були каталогізовані на сьогодні. Про це повідомляє видання Ohio State News.

Зразки льоду були взяті з розташованого на заході Китаю на висоті 6,7 тис. метрів льодовика Гулія.

Вони містили шари льоду, які накопичувалися рік за роком, захоплюючи все, що було в атмосфері навколо них на момент замерзання кожного шару. Ці шари створюють своєрідний «літопис», який вчені використовують, щоб більше розуміти про історію кліматичних змін, мікробів та вірусів.

Мета таких досліджень — зрозуміти, як віруси поводитимуть себе в нових екстремальних умовах на тлі змін клімату на Землі. Також ці знання можуть допомогти шукати життя в інших екстремальних умовах, наприклад на Марсі.

Проаналізувавши кригу, дослідники виявили генетичні коди 33 вірусів. Чотири з цих вірусів вже ідентифіковані науковою спільнотою. Але принаймні 28 з них — нові.

Це віруси, які могли б процвітати в екстремальних умовах, — наголошують дослідники. — Ці віруси мають сигнатури генів, які допомагають їм заражати клітини в холодних середовищах — просто сюрреалістичні генетичні сигнатури того, як вірус здатний виживати в екстремальних умовах.

Зазначається, що виявлені віруси, за попередніми оцінками учених, пов’язані з ґрунтом або рослинами, а не з тваринами чи людьми. Чотири ідентифіковані віруси відносилися до сімейств, які зазвичай заражають бактерії.

Нагадаємо, учені побоюються, що глобальне потепління може призвести до спалахів трансмісивних захворювань.

Джерело: Ohio State News