Уникальные вирусы возрастом 15 тыс. лет разморозили из ледника в Тибете

В двух образцах льда из Тибетского плато нашли уникальные вирусы

https://racurs.ua/n157694-unikalnye-virusy-vozrastom-15-tys-let-razmorozili-iz-lednika-v-tibete.html

Ракурс

Вирусы возрастом 15 тыс. лет обнаружили в двух образцах льда, взятых из Тибетского плато в Китае.

Большинство из вирусов, которые выжили после размораживания, не похожи ни на один из вирусов, которые были каталогизированы на сегодня. Об этом сообщает издание Ohio State News.

Образцы льда были взяты из расположенного на западе Китая на высоте 6,7 тыс. метров ледника Гулия.

Они содержали слои льда, которые накапливались год за годом, захватывая все, что было в атмосфере вокруг них на момент замерзания каждого слоя. Эти слои создают своеобразную «летопись», которую ученые используют, чтобы больше понимать об истории климатических изменений, микробов и вирусов.

Цель таких исследований — понять, как вирусы будут вести себя в новых экстремальных условиях на фоне изменений климата на Земле. Также эти знания могут помочь искать жизнь в других экстремальных условиях, например на Марсе.

Проанализировав лед, исследователи обнаружили генетические коды 33 вирусов. Четыре из этих вирусов уже идентифицированы научным сообществом. Но по крайней мере 28 из них — новые.

Это вирусы, которые могли бы процветать в экстремальных условиях, — отмечают исследователи. — Эти вирусы имеют сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в холодных средах — просто сюрреалистические генетические сигнатуры того, как вирус способен выживать в экстремальных условиях.

Отмечается, что обнаруженные вирусы, по предварительным оценкам ученых, связаны с почвой или растениями, а не с животными или людьми. Четыре идентифицированные вирусы относились к семействам, которые обычно заражают бактерии.

Напомним, ученые опасаются, что глобальное потепление может привести к вспышкам трансмиссивных заболеваний.

Источник: Ohio State News