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Ракурс

Праздник 21 июля — традиции, именины и приметы

20 июл 2021, 22:21
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Праздник Святого Прокопа отмечают в Украине 21 июля. Он родился в Иерусалиме во времена правления императора Диоклетиана, который занимался преследованием сторонников христианской веры. Отец его был христианином, но рано умер, а потому, Прокопия воспитывала мать-язычница.

Получив образование, он стал служить императору и быстро продвигался по службе. Когда в 303 году начались гонения на христиан, то Прокопия отправили убивать последователей учения Иисуса, однако в пути произошло чудо: он увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа, после чего стал христианином. Мать, узнав об этом, решила сама прийти к императору и пожаловаться на то, что ее сын предал языческих богов.

После этого Прокопия арестовали и бросили в тюрьму. Согласно поверью, ночью в темницу к Прокопию явился сам Иисус и крестил заключенного. После этого Прокопия пытали и заставляли отречься от своей веры. В конце концов, император понял, что никак не сможет повлиять на Прокопа, и казнил его.


День ангела отмечают:

  • Александр;
  • Дмитрий;
  • Николай
  • Федор.

В народе Прокопа называли Жатвенником, поскольку с этого времени начинали жать рожь. Перед работой в этот день принято было служить молебен, а затем — накрывать столы с богатым угощением. Крестьяне верили в то, что именно 21 июля на полях можно встретить насекомых-вредителей, которые извиваются в клубок и катаются по земле.

Приметы на 21 июля:

  • В этот день всегда грохочет гроза:
  • На Прокопа-жатвенника сильная жара начинается;
  • Пчелы стали злее — к засухе;
  • Спелые стручки акации говорят, что ржаная нива созрела.

Источник: Ракурс


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