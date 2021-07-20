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Авария на «Ривнеазоте». Фото:Нижиньюс

Авария на «Ривнеазоте» — полиция возбудила уголовное дело

20 июл 2021, 21:26
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Авария на химзаводе «Ривнеазот» произошла сегодня, 20 июля. На предприятии разгерметизировалась труба на участке подогрева хвостовых газов, из-за чего случилась утечка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области.

Правоохранители установили, что в цехе по производству азотной кислоты произошла аварийная остановка агрегата. На участке подогрева хвостовых газов разгерметизировалась труба.


По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывных предприятиях или взрывчатых цехах). В это время жертв в результате аварии нет. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, выбросы газа не представляют угрозы для жизни и здоровья населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Ривнеазот» выпустил огромное рыжее облако в небо. На предприятии произошел выброс нитрозных газов из-за разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты.

Источник: Ракурс


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