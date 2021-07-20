План противодействия РФ в Черном море предлагает Украина странам НАТО

Черное море. Фото: ДОМ

https://racurs.ua/n157691-plan-protivodeystviya-rf-v-chernom-more-predlagaet-ukraina-stranam-nato.html

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План противодействия России предложила Украина странам НАТО, расположенных в причерноморской зоне, из-за наращивания влияния России в регионе.

Теперь обсуждаются предложения о том, как помешать России превратить Черное море в свое внутреннее озеро. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, Россия в Приднестровье, Грузии и Украине действовала по одинаковой схеме. Соответственно, сразу трем странам нужно вместе противодействовать российским оккупационным намерениям и агрессии в причерноморском регионе. В этом контексте Кулеба обратил внимание на важность безопасности Черного моря.

Если страны Черного моря и НАТО плюс Украина, Грузия, и можно найти место для Молдовы в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, разделит его пополам и начнет доминировать в своей зоне, — сказал Кулеба.



Он уточнил, что Украина обсуждает сейчас эти идеи с Грузией, Молдовой, государствами-членами НАТО, которые являются причерноморскими и дружественными Украине, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией.

Напомним, ранее мы сообщали, что весь корабельный состав Черноморского флота РФ был срочно выведен в акваторию Черного моря. Паника Москвы объясняется международными учениями Sea Breeze-2021. Своей армадой страна-агрессор пытается продемонстрировать готовность применить силу в случае необходимости.