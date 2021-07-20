Безос поделился видео изнутри корабля

Джефф Безос. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n157690-bezos-podelilsya-video-iznutri-korablya.html

Ракурс

Джефф Безос, самый богатый человек мира и основатель Amazon, сегодня, 20 июля, совершил полет в космос на корабле Blue Origin вместе с еще тремя космическими туристами.

Безос показал видео изнутри капсулы New Shepard и заявил, что готовится к будущим полетам. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

На кадрах можно увидеть, что происходило в капсуле New Shepard, когда она достигла космоса, пересекая линию Кармана. Капсула поднялась на 107 километров над Землей.

На видео члены экипажа капсулы находятся в невесомости и радуются своему полета. В невесомости экипаж находился несколько минут, после чего туристам пришлось снова пристегнуться, поскольку капсула начала идти на снижение для посадки.

Безос заявил, что компания Blue Origin в 2021 году осуществит еще два пилотируемых полетах с капсулой New Shepard.

Напомним, ранее мы сообщали, что миллиардер Джефф Безос 20 июля отправился в космос вместе с экипажем ракетного корабля New Shepard. На орбиту полетел также брат миллиардера Марк Безос, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дейма.