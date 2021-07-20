Безос поділився відео зсередини корабля

Джефф Безос. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n157690-bezos-podilyvsya-video-zseredyny-korablya.html

Ракурс

Джефф Безос, найбагатша людина світу та засновник Amazon, сьогодні, 20 липня, здійснив політ у космос на кораблі Blue Origin разом зі ще трьома космічними туристами.

Безос показав відео зсередини капсули New Shepard та заявив, що готується до майбутніх польотів. Таку заяву він зробив під час прес-конференції.

На кадрах можна побачити, що відбувалося в капсулі New Shepard, коли вона досягла космосу, перетнувши лінію Кармана. Капсула піднялася на 107 кілометрів над Землею.

На відео члени екіпажу капсули перебувають у невагомості та радіють своєму польоту. У невагомості екіпаж перебував декілька хвилин, після чого туристам довелося знову пристебнутися, оскільки капсула почала зниження для посадки. Безос заявив, що компанія Blue Origin у 2021 році здійснить ще два пілотованих польоти з капсулою New Shepard.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мільярдер Джефф Безос 20 липня відправився в космос разом з екіпажем ракетного корабля New Shepard. На орбіту полетів також брат мільярдера Марк Безос, 82-річна американська льотчиця Воллі Фанк і 18-річний студент Олівер Дейма. У космос відправилися найстаріша й наймолодша людина за всю історію.