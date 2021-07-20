Монастирський розповів, що думає про справу Шеремета

https://racurs.ua/ua/n157689-monastyrskyy-rozpoviv-scho-dumaie-pro-spravu-sheremeta.html

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Справа Шеремета, яку досі розслідують, викликає запитання в суспільства щодо якості та професіоналізму роботи слідчих, які над нею працюють.

Натомість новий очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) Денис Монастирський вважає, що надавати оцінку слідству варто лише після вироку суду. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, доля підорюваних у справ Шеремета залежить від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту. Сам Монастирський зазначив, що його позиція в справі Шеремета «щира і відкрита», і нагадав, що вже озвучував її з трибуни Верховної Ради.

Тому рідні, близькі, українське суспільство — усі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину в цій справі, — наполягає він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 20 липня 2016 року в центрі Києва підірвалося авто, у якому журналіст Павло Шеремет їхав на ефір своєї програми в ефірі «Радіо Вєсті». Це сталося о 7.45 на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Авто належало шеф-редактору «Української правди» Олені Притулі, її в момент вибуху в авто не було. Вибуховий пристрій знаходився дуже близько до журналіста, знизу автомобіля, тому шансів вижити в нього було мало. На момент убивства Шеремету було 44 роки.