Монастырский рассказал, что думает о деле Шеремета

Монастырский. Фото: УНН

https://racurs.ua/n157689-monastyrskiy-rasskazal-chto-dumaet-o-dele-sheremeta.html

Ракурс

Дело Шеремета, которое до сих пор расследуют, вызывает вопросы у общества по качеству и профессионализму работы следователей, что над ним работают.

Новый глава Министерства внутренних дел (МВД) Денис Монастырский считает, что давать оценку следствию стоит только после приговора суда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, судьба подозреваемых в деле Шеремета зависит от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты. Сам Монастырский отметил, что его позиция по делу Шеремета «искренняя и открытая», и напомнил, что уже озвучивал ее с трибуны Верховной Рады.

Поэтому родные, близкие, украинское общество — все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле, — настаивает он.



Напомним, ранее мы сообщали, что 20 июля 2016 года в центре Киева взорвалось авто, в котором журналист Павел Шеремет ехал на эфир своей программы в эфире «Радио Вести». Это произошло в 7.45 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Авто принадлежало шеф-редактору «Украинской правды» Алене Притуле, ее в момент взрыва в авто не было. Взрывное устройство находилось очень близко к журналисту, снизу автомобиля, поэтому шансов выжить у него было мало. На момент убийства Шеремета было 44 года.