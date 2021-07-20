Бой Усика и Джошуа. Фото: Xsport

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Ракурс

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. Поединок пройдет в Великобритании.

Об этом сообщил сам Александр Усик на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с подписью контракта.

Сообщается, что боксерский поединок Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Украинец является претендентом на титульный бой WBO.

Заметим, что Усик провел в супертяжелом дивизионе только два боя. В первом он победил Чазз Уизерспуна, во втором — Дерека Чисору, после чего взял титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Усик, звездный украинский боксер, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. В «Укрзализныце» попросили спортсмена больше не нарушать правил, чтобы «быть примером для своих поклонников».