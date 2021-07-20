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Ракурс
Облако. Фото: Суспільне

Рыжее облако образовалось над «Ривнеазотом» (ФОТО, ВИДЕО)

20 июл 2021, 18:53
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«Ривнеазот» выпустил огромное рыжее облако в небо. На предприятии произошел выброс нитрозных газов из-за разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты.

Сейчас ситуацию уже ликвидировали, но выброс все еще можно наблюдать на территории завода. Об этом сообщает «Суспільне».

Облако. Фото: Суспільне

Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировано собственными силами. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в «Ривнеазоте».

Сообщается, что показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и людям нет, а предприятие вернулось к работе в штатном режиме. Потребности закрывать окна нет.

Облако. Фото: СуспільнеСейчас облака уже не видно, нет скопления людей на выходе с предприятия. Охранник завода сообщил, что никого нет, потому что рабочий день закончился.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве заметили необычное облако в форме «ядерного гриба». Она достигла стратосферы и не смогла преодолеть блокирующий слой изотермии.

Источник: Ракурс


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